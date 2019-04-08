Стрімкому зміцненню гривні, яке спостерігається в останні тижні, сприяє сприятлива для України кон'юнктура на зовнішніх ринках.
Дивися повний текст Експерт назвав причини стрімкого зміцнення гривні.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 08:11
Експерт назвав причини стрімкого зміцнення гривні
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Дивися повний текст Експерт назвав причини стрімкого зміцнення гривні.
Додано: Чет 11 лип, 2019 08:13
Эксперт чуть опоздал.
Пора называть причины стримкого падения гривны
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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