RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерт назвав причини
стрімкого зміцнення гривні

Експерт назвав причини стрімкого зміцнення гривні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:11

Експерт назвав причини стрімкого зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
Стрімкому зміцненню гривні, яке спостерігається в останні тижні, сприяє сприятлива для України кон'юнктура на зовнішніх ринках.

Дивися повний текст Експерт назвав причини стрімкого зміцнення гривні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89721
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:11

а які причини напише через пару днів?
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:13

Эксперт чуть опоздал.
Пора называть причины стримкого падения гривны :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8757
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6129 раз.
Подякували: 2398 раз.
 
Профіль
3
1
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 04 лип, 2019 13:55
47 1353
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лип, 2019 16:40
Sommer
Лідер Китаю назвав головну загрозу для світової економіки
R2 » Суб 06 лип, 2019 08:16
2 140
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лип, 2019 08:19
jeugen
Експерт розповіла деталі пенсійного нововведення в Україні 1, 2, 3
R2 » Пон 08 кві, 2019 17:13
21 1508
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 07:58
sergo01101

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (510)
11.07.2019 09:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.