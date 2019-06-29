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На яких «радощах життя» українцям економити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лип, 2019 08:58
Пропонуємо до обговорення:
В наші дні українцям все частіше доводиться не жити на широку ногу, а думати про економію коштів.
Дивися повний текст На яких «радощах життя» українцям економити найскладніше? (опитування)
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