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На яких «радощах життя»
українцям економити...

На яких «радощах життя» українцям економити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:58

На яких «радощах життя» українцям економити...

Пропонуємо до обговорення:
В наші дні українцям все частіше доводиться не жити на широку ногу, а думати про економію коштів.

Дивися повний текст На яких «радощах життя» українцям економити найскладніше? (опитування).
R2
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