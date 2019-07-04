RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна отримає 25 мільйонів
євро від Швейцарії

Україна отримає 25 мільйонів євро від Швейцарії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:53

Україна отримає 25 мільйонів євро від Швейцарії

Пропонуємо до обговорення:
Директор Швейцарського бюро відзначив високі досягнення України і планує виділити їй на реформи 25 мільйонів євро.

Дивися повний текст Україна отримає 25 мільйонів євро від Швейцарії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89723
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:53

Эфективные воры из Нафтогаза 45 лимонов себе только на премии отстегнули. А здесь каких-то 25 лимонов помощи Швейцария на реформы выделила. Зачем? Все равно всякие Кобели себе за протирание штанов растянут.
qazzax
 
Повідомлень: 652
З нами з: 02.04.10
Подякував: 153 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ще дві країни хочуть перейти на євро
R2 » Сер 10 лип, 2019 20:40
1 84
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 20:40
buratinyo
Україна мала повернути техогляд легковиків ще в 2017...
R2 » Сер 26 чер, 2019 15:34
9 337
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лип, 2019 10:42
0mage0
У Мінфіні повідомили, скільки Україна повинна виплатити...
R2 » Чет 04 лип, 2019 10:50
1 44
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 10:50
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (80)
11.07.2019 11:25
Конкорд (6995)
11.07.2019 11:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.