Директор Швейцарського бюро відзначив високі досягнення України і планує виділити їй на реформи 25 мільйонів євро.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 09:53
Україна отримає 25 мільйонів євро від Швейцарії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна отримає 25 мільйонів євро від Швейцарії.
Додано: Чет 11 лип, 2019 09:53
Эфективные воры из Нафтогаза 45 лимонов себе только на премии отстегнули. А здесь каких-то 25 лимонов помощи Швейцария на реформы выделила. Зачем? Все равно всякие Кобели себе за протирание штанов растянут.
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