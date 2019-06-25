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АМКУ відкрив справу щодо набуття контролю над...
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Додано: Чет 11 лип, 2019 10:54
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справ щодо набуття державним концерном "Укроборонпром" і компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited спільного контролю над ПАТ «Мотор Січ».
Дивися повний текст АМКУ відкрив справу щодо набуття контролю над підприємством \"Мотор Січ\"
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Додано: Чет 11 лип, 2019 10:54
Даже Укроборонпром на товарищей из оффшоров пашет. Складывается впечатление,что Порошенковские Свинарчуки всю Украину уже в оффшор загнали.
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qazzax
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