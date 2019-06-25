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АМКУ відкрив справу щодо
набуття контролю над...

АМКУ відкрив справу щодо набуття контролю над...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:54

АМКУ відкрив справу щодо набуття контролю над...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справ щодо набуття державним концерном "Укроборонпром" і компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited спільного контролю над ПАТ «Мотор Січ».

Дивися повний текст АМКУ відкрив справу щодо набуття контролю над підприємством \"Мотор Січ\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:54

Даже Укроборонпром на товарищей из оффшоров пашет. Складывается впечатление,что Порошенковские Свинарчуки всю Украину уже в оффшор загнали.
qazzax
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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