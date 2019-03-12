Про це повідоляють в Головному територіальному управлінні юстиції в Києві.
Дивися повний текст Завищені платіжки за комунальні: як не сплачувати зайвого.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 11:00
Завищені платіжки за комунальні: як не сплачувати зайвого
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Дивися повний текст Завищені платіжки за комунальні: як не сплачувати зайвого.
Додано: Чет 11 лип, 2019 11:00
А зачем вообще тогда нужно государство?Если человек должен сам себя защищать от ненасытных чиновников.
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