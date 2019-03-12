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Завищені платіжки за комунальні:
як не сплачувати зайвого

Завищені платіжки за комунальні: як не сплачувати зайвого
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:00

Завищені платіжки за комунальні: як не сплачувати зайвого

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідоляють в Головному територіальному управлінні юстиції в Києві.

Дивися повний текст Завищені платіжки за комунальні: як не сплачувати зайвого.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:00

А зачем вообще тогда нужно государство?Если человек должен сам себя защищать от ненасытных чиновников.
sena_2008atp
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