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Чим загрожує введення страхової медицини - думка експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лип, 2019 11:31
Пропонуємо до обговорення:
Без аналізу стану українських закладів охорони здоров’я та значного вкладення коштів у їх діяльність впровадження страхової медицини, що декларують політичні партії у своїх програмах напередодні виборів до Верховної Ради, може бути небезпечним.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 11:31
Только не забудьте из наших налогов вычесть. Налоги платим, но никто ничего не делает и говорят не обязаны.
Пошел раз в 5 лет в поликлинику к терапевту, а он - мне за вас государство деньги не платит. Вы декларацию не заключили. И заключить уже нельзя, потому что все терапевты набрали нужное количество -
Во как. Сыну нужно с детской во взрослую переходить, а у всех терапевтов все уже забито.
Дать бы этой супрун по ее костлявой харе. Смерть ходячая без косы. Что сволочь наделала. Теперь еще и страховку введите. Чтобы пенсионеры за наш счет оздоравливать. А когда тебе нужно, то мужской половой в одно место.
Каждый год рентген проходил, а в этом году все, только через терапевта. А ему за меня денег не платят. Я государству плачу а государство ему нет.
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