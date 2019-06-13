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Чим загрожує введення страхової
медицини - думка експерта

Чим загрожує введення страхової медицини - думка експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:31

Чим загрожує введення страхової медицини - думка експерта

Пропонуємо до обговорення:
Без аналізу стану українських закладів охорони здоров’я та значного вкладення коштів у їх діяльність впровадження страхової медицини, що декларують політичні партії у своїх програмах напередодні виборів до Верховної Ради, може бути небезпечним.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:31

Только не забудьте из наших налогов вычесть. Налоги платим, но никто ничего не делает и говорят не обязаны.
Пошел раз в 5 лет в поликлинику к терапевту, а он - мне за вас государство деньги не платит. Вы декларацию не заключили. И заключить уже нельзя, потому что все терапевты набрали нужное количество -

Во как. Сыну нужно с детской во взрослую переходить, а у всех терапевтов все уже забито.

Дать бы этой супрун по ее костлявой харе. Смерть ходячая без косы. Что сволочь наделала. Теперь еще и страховку введите. Чтобы пенсионеры за наш счет оздоравливать. А когда тебе нужно, то мужской половой в одно место.
Каждый год рентген проходил, а в этом году все, только через терапевта. А ему за меня денег не платят. Я государству плачу а государство ему нет.
p_a_l
 
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