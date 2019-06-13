Чим загрожує введення страхової медицини - думка експерта

p_a_l написав:
Только не забудьте из наших налогов вычесть. Налоги платим, но никто ничего не делает и говорят не обязаны.
Пошел раз в 5 лет в поликлинику к терапевту, а он - мне за вас государство деньги не платит. Вы декларацию не заключили. И заключить уже нельзя, потому что все терапевты набрали нужное количество -
Во как. Сыну нужно с детской во взрослую переходить, а у всех терапевтов все уже забито.
Дать бы этой супрун по ее костлявой харе. Смерть ходячая без косы. Что сволочь наделала. Теперь еще и страховку введите. Чтобы пенсионеры за наш счет оздоравливать. А когда тебе нужно, то мужской половой в одно место.
Каждый год рентген проходил, а в этом году все, только через терапевта. А ему за меня денег не платят. Я государству плачу а государство ему нет.
Лично для меня незаконное нахождение этой аферистки на должности министра до сих пор (при фактическом молчаливом попустительстве нового гаранта Конституции), а не нахождение ее в СИЗО и хождение на допросы у следователя, является одним из главных маркеров, почему я не поддержу на выборах его политсилу.
Если такие кадры, которые открыто плюют на Конституцию Украины сразу в ее нескольких частях его устраивают, а:
- не выход из гражданства США в течение более 3 лет (что прямо влечет за собой прекращение
гражданства Украины), ведь: чтобы получить гражданство Украины, иностранец должен либо отказаться от иностранного гражданства еще до получения украинского паспорта (и приобрести статус "лица без гражданства"), либо подать обязательство прекратить
иностранное гражданство. В таком случае
можно получить гражданство без справки об отказе от предыдущего. В этом случае на то, чтобы расстаться с предыдущим гражданством отводится два года
и в случае с Супрун этот срок давно прошел и она все еще гражданин США, а это значит при подаче обязательства она обманула государство Украина
. Именно поэтому у президента уже есть все основания для немедленного прекращения ее гражданства Украины своим Указом, со всеми вытекающими...;
- прямое нарушение статьи 49 Конституции Украины и и статьи 184 УК касаемо медицинского обслуживания гражданина туда же в копилку