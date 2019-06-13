Чим загрожує введення страхової медицини - думка експерта

Додано: Чет 11 лип, 2019 11:31

Только не забудьте из наших налогов вычесть. Налоги платим, но никто ничего не делает и говорят не обязаны.

Пошел раз в 5 лет в поликлинику к терапевту, а он - мне за вас государство деньги не платит. Вы декларацию не заключили. И заключить уже нельзя, потому что все терапевты набрали нужное количество -



Во как. Сыну нужно с детской во взрослую переходить, а у всех терапевтов все уже забито.



Дать бы этой супрун по ее костлявой харе. Смерть ходячая без косы. Что сволочь наделала. Теперь еще и страховку введите. Чтобы пенсионеры за наш счет оздоравливать. А когда тебе нужно, то мужской половой в одно место.

Каждый год рентген проходил, а в этом году все, только через терапевта. А ему за меня денег не платят. Я государству плачу а государство ему нет.