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Чим загрожує введення страхової
медицини - думка експерта

Чим загрожує введення страхової медицини - думка експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:31

Чим загрожує введення страхової медицини - думка експерта

Пропонуємо до обговорення:
Без аналізу стану українських закладів охорони здоров’я та значного вкладення коштів у їх діяльність впровадження страхової медицини, що декларують політичні партії у своїх програмах напередодні виборів до Верховної Ради, може бути небезпечним.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:31

Только не забудьте из наших налогов вычесть. Налоги платим, но никто ничего не делает и говорят не обязаны.
Пошел раз в 5 лет в поликлинику к терапевту, а он - мне за вас государство деньги не платит. Вы декларацию не заключили. И заключить уже нельзя, потому что все терапевты набрали нужное количество -

Во как. Сыну нужно с детской во взрослую переходить, а у всех терапевтов все уже забито.

Дать бы этой супрун по ее костлявой харе. Смерть ходячая без косы. Что сволочь наделала. Теперь еще и страховку введите. Чтобы пенсионеры за наш счет оздоравливать. А когда тебе нужно, то мужской половой в одно место.
Каждый год рентген проходил, а в этом году все, только через терапевта. А ему за меня денег не платят. Я государству плачу а государство ему нет.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 12:33

  p_a_l написав:Только не забудьте из наших налогов вычесть. Налоги платим, но никто ничего не делает и говорят не обязаны.
Пошел раз в 5 лет в поликлинику к терапевту, а он - мне за вас государство деньги не платит. Вы декларацию не заключили. И заключить уже нельзя, потому что все терапевты набрали нужное количество -

Во как. Сыну нужно с детской во взрослую переходить, а у всех терапевтов все уже забито.

Дать бы этой супрун по ее костлявой харе. Смерть ходячая без косы. Что сволочь наделала. Теперь еще и страховку введите. Чтобы пенсионеры за наш счет оздоравливать. А когда тебе нужно, то мужской половой в одно место.
Каждый год рентген проходил, а в этом году все, только через терапевта. А ему за меня денег не платят. Я государству плачу а государство ему нет.


Лично для меня незаконное нахождение этой аферистки на должности министра до сих пор (при фактическом молчаливом попустительстве нового гаранта Конституции), а не нахождение ее в СИЗО и хождение на допросы у следователя, является одним из главных маркеров, почему я не поддержу на выборах его политсилу.
Если такие кадры, которые открыто плюют на Конституцию Украины сразу в ее нескольких частях его устраивают, а:
- не выход из гражданства США в течение более 3 лет (что прямо влечет за собой прекращение гражданства Украины), ведь: чтобы получить гражданство Украины, иностранец должен либо отказаться от иностранного гражданства еще до получения украинского паспорта (и приобрести статус "лица без гражданства"), либо подать обязательство прекратить иностранное гражданство. В таком случае можно получить гражданство без справки об отказе от предыдущего. В этом случае на то, чтобы расстаться с предыдущим гражданством отводится два года и в случае с Супрун этот срок давно прошел и она все еще гражданин США, а это значит при подаче обязательства она обманула государство Украина. Именно поэтому у президента уже есть все основания для немедленного прекращения ее гражданства Украины своим Указом, со всеми вытекающими...;

- прямое нарушение статьи 49 Конституции Украины и и статьи 184 УК касаемо медицинского обслуживания гражданина туда же в копилку :arrow:
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:31

Если страховую медицину оплачивает государство - то ничем не грозиит - правильный шаг.
Есл за это будет платить отдельно сам, а базового уровня не будет - то это полны
blueiceua
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