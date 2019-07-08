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В Україну до кінця року зайде низка міжнародних брендів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лип, 2019 12:53
Пропонуємо до обговорення:
До кінця 2019 року на український ринок, крім IKEA, має зайти ще кілька міжнародних брендів.
Дивися повний текст В Україну до кінця року зайде низка міжнародних брендів
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