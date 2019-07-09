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"Укренерго" присвоїла
переддефолтний статус на ринку...

"Укренерго" присвоїла переддефолтний статус на ринку...
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 12:57

"Укренерго" присвоїла переддефолтний статус на ринку...

Пропонуємо до обговорення:
ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" оприлюднила перелік учасників ринку електричної енергії, яким надано статус "переддефолтний".

Дивися повний текст \"Укренерго\" присвоїла переддефолтний статус на ринку електроенергії 200 компаніям.
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