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Поліція веде слідство про
розкрадання чверті мільярда...

Поліція веде слідство про розкрадання чверті мільярда...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:05

Поліція веде слідство про розкрадання чверті мільярда...

Пропонуємо до обговорення:
Поліція розслідує розтрату та привласнення коштів під час виконання капітального ремонту дороги вул. Алма-Атинська у Києві фірмою ПП «Київшляхбуд» на замовлення КК «Київавтодор» за 248,44 млн грн.

Дивися повний текст Поліція веде слідство про розкрадання чверті мільярда коштів, відведених на ремонт дороги в Києві.
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