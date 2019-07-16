За рік розбіжність між "грошовими" даними польської митниці та української оцінюється приблизно в 2 млрд євро (2,25 млрд доларів, або 58 млрд гривень).
Дивися повний текст Скільки контрабанди йде в Україну тільки з Польщі.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 13:10
Скільки контрабанди йде в Україну тільки з Польщі
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Дивися повний текст Скільки контрабанди йде в Україну тільки з Польщі.
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:10
Необходимо дать людям работу, построить заводы по производству електоавто, скутеров и тд.На границах установить видеофиксацию
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