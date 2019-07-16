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Скільки контрабанди йде в
Україну тільки з Польщі

Скільки контрабанди йде в Україну тільки з Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:10

Скільки контрабанди йде в Україну тільки з Польщі

Пропонуємо до обговорення:
За рік розбіжність між "грошовими" даними польської митниці та української оцінюється приблизно в 2 млрд євро (2,25 млрд доларів, або 58 млрд гривень).

Дивися повний текст Скільки контрабанди йде в Україну тільки з Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:10

Необходимо дать людям работу, построить заводы по производству електоавто, скутеров и тд.На границах установить видеофиксацию
bklochok
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:55

Каждый крутится, как может!(
tanuwalaw
 
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