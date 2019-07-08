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Укрзалізниця планує електрифікувати 100 км колії у...
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Додано: Чет 11 лип, 2019 13:41
Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця проводить підготовчі роботи для здійснення електрифікації колій у напрямку Ковель — державний кордон, що спростить експорт залізної руди з України до Польщі.
Дивися повний текст Укрзалізниця планує електрифікувати 100 км колії у напрямку кордону з Польщею
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Додано: Чет 11 лип, 2019 13:46
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