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Укрзалізниця планує
електрифікувати 100 км колії у...

Укрзалізниця планує електрифікувати 100 км колії у...
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:41

Укрзалізниця планує електрифікувати 100 км колії у...

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця проводить підготовчі роботи для здійснення електрифікації колій у напрямку Ковель — державний кордон, що спростить експорт залізної руди з України до Польщі.

Дивися повний текст Укрзалізниця планує електрифікувати 100 км колії у напрямку кордону з Польщею.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:41

Ой щось тут не чисте. Відновили колію від Нові Білокоровичі Овруч. Тепер електрофикація. Хтось думає про народ думають. Та ні, про народ тут і не згадують. Просто з Німеччини скоро ядерні відходи повезуть, а назад з України копії ну залізну руду до Польщі. А яка корість народу? Ніякої. Продовжують розкрадати Україну і далі, плюс ядерний могильник зроблять.
vkozjun
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:46

Re: Укрзалізниця планує електрифікувати 100 км колії у...

и ветку Херсон -Скадовск
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:29

Re: Укрзалізниця планує електрифікувати 100 км колії у...

  vkozjun написав:Ой щось тут не чисте... скоро ядерні відходи повезуть... Продовжують розкрадати Україну і далі, плюс ядерний могильник зроблять.
Скільки ж навколо ід..тів.
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