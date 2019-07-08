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Нафтогаз планує витратити 30 млн грн на міжнародних юристів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:46
Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз оголосив тендер на закупівлю послуг щодо юридичного супроводження діяльності компанії в іноземних судах, арбітражах, а також іноземних організаціях та установах. На ці цілі планують витратити 30 мільйонів гривень.
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