RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нафтогаз планує витратити 30
млн грн на міжнародних юристів

Нафтогаз планує витратити 30 млн грн на міжнародних юристів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:46

Нафтогаз планує витратити 30 млн грн на міжнародних юристів

Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз оголосив тендер на закупівлю послуг щодо юридичного супроводження діяльності компанії в іноземних судах, арбітражах, а також іноземних організаціях та установах. На ці цілі планують витратити 30 мільйонів гривень.

Дивися повний текст Нафтогаз планує витратити 30 млн грн на міжнародних юристів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89732
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Укрзалізниця планує електрифікувати 100 км колії у...
R2 » Чет 11 лип, 2019 13:41
1 26
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лип, 2019 13:46
vitaliian
В Україну до кінця року зайде низка міжнародних брендів
R2 » Чет 11 лип, 2019 12:53
0 13
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лип, 2019 12:53
R2
Скільки ви готові витратити (витратили) на...
R2 » Пон 08 лип, 2019 16:16
5 289
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лип, 2019 09:56
ssnet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Цікавинки (1)
11.07.2019 15:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.