Першочергово освітлення встановлять на ділянках з найбільшим ризиком виникнення ДТП та на майданчиках габаритно-вагового контролю.
Дивися повний текст Укравтодор впроваджує на дорогах освітлення на сонячних батареях.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 14:19
Укравтодор впроваджує на дорогах освітлення на сонячних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укравтодор впроваджує на дорогах освітлення на сонячних батареях.
Додано: Чет 11 лип, 2019 14:19
Новое освещение ямы освещать будет. А то, что новое освещение будет стоить в несколько раз дороже, никого не интересует.
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