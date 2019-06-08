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Укравтодор впроваджує на дорогах
освітлення на сонячних...

Укравтодор впроваджує на дорогах освітлення на сонячних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 14:19

Укравтодор впроваджує на дорогах освітлення на сонячних...

Пропонуємо до обговорення:
Першочергово освітлення встановлять на ділянках з найбільшим ризиком виникнення ДТП та на майданчиках габаритно-вагового контролю.

Дивися повний текст Укравтодор впроваджує на дорогах освітлення на сонячних батареях.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 14:19

Новое освещение ямы освещать будет. А то, что новое освещение будет стоить в несколько раз дороже, никого не интересует.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:32

Распил бабла. Солнечная энергетика настолько дорогая, что может окупиться лет через 20-ть. А через 5 лет после установки все потрещит по шву к чертям. За такое сажать нужно.
Асфальт сделать денег нет, а ***** заниматься есть.
p_a_l
 
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