Про це йдеться в зареєстрованному у Верховній Раді 10 липня законопроекті №10343.
Дивися повний текст Депутати пропонують обмежити максимальний розмір ставки за споживчими кредитами.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лип, 2019 14:51
Депутати пропонують обмежити максимальний розмір ставки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати пропонують обмежити максимальний розмір ставки за споживчими кредитами.
Додано: Чет 11 лип, 2019 14:51
180% в год - это 0,28% в день. Такого даже в ломбардах под залог сейчас нет. Ну что ж, будем посмотреть.
P.S.: кстати, номер законопроекта 10434. а не 10 343 (привет работникам пера и клавиатуры).
Додано: Чет 11 лип, 2019 15:06
Re: Депутати пропонують обмежити максимальний розмір ставки.
Привет, дерегуляция.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
|