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Депутати пропонують обмежити
максимальний розмір ставки...

Депутати пропонують обмежити максимальний розмір ставки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 14:51

Депутати пропонують обмежити максимальний розмір ставки...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в зареєстрованному у Верховній Раді 10 липня законопроекті №10343.

Дивися повний текст Депутати пропонують обмежити максимальний розмір ставки за споживчими кредитами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 14:51

180% в год - это 0,28% в день. Такого даже в ломбардах под залог сейчас нет. Ну что ж, будем посмотреть.

P.S.: кстати, номер законопроекта 10434. а не 10 343 (привет работникам пера и клавиатуры).
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:06

Re: Депутати пропонують обмежити максимальний розмір ставки.

Привет, дерегуляция.
Не кормите троллей:
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M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:38

  summacut написав:180% в год - это 0,28% в день.

вы сложные считаете, что ли? у меня путем нехитрой арифметики в уме получается 0.49%
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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