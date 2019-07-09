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Депутати пропонують обмежити
максимальний розмір ставки...

Депутати пропонують обмежити максимальний розмір ставки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 14:51

Депутати пропонують обмежити максимальний розмір ставки...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в зареєстрованному у Верховній Раді 10 липня законопроекті №10343.

Дивися повний текст Депутати пропонують обмежити максимальний розмір ставки за споживчими кредитами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 14:51

180% в год - это 0,28% в день. Такого даже в ломбардах под залог сейчас нет. Ну что ж, будем посмотреть.

P.S.: кстати, номер законопроекта 10434. а не 10 343 (привет работникам пера и клавиатуры).
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:06

Re: Депутати пропонують обмежити максимальний розмір ставки.

Привет, дерегуляция.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:38

  summacut написав:180% в год - это 0,28% в день.

вы сложные считаете, что ли? у меня путем нехитрой арифметики в уме получается 0.49%
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:20

Нет, это не привет дерегуляции. Это привет здравому смыслу и разумной регуляции. Первоочередная задача правительства и Рады - это защита населения своей страны.
Поэтому все верно, сверхприбыли (да ещё какие!), необходимо ограничить законодательно.
BankirS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:15

"Для займов от года – максимум 60% годовых" - очень смешно, он европейские банки відаю такие кредиті под 100+ %, а они хотят небанковские ограничить.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:05

Re: Депутати пропонують обмежити максимальний розмір ставки.

Не поймешь здешнюю публику, была статья про ШвидкоГроши:

Пример расчета: при сумме кредита в 1000 грн., проценты за пользование средствами составят 20 грн. в день, что примерно составляет 2% в день. APR — 730%. Никаких дополнительных комиссий и платежей за пользование кредитом Компания не взимает.


все кричали, ай-ай, бешеные проценты.

Сейчас статья про то, что хотят ограничить аппетиты этих мошенников, все кричат "ай-ай, дерегуляция"
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:30

  antonivs3 написав:вы сложные считаете, что ли?


Да, сложные.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:16

Re: Депутати пропонують обмежити максимальний розмір ставки.

и снова, не мудрствуя лукаво, идут проторенной дорожкой русских
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c4ec6389a794711fc51274f
после этого удивляются, чего у нас много общего
sequence
 
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