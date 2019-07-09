Про це йдеться в зареєстрованному у Верховній Раді 10 липня законопроекті №10343.
Дивися повний текст Депутати пропонують обмежити максимальний розмір ставки за споживчими кредитами.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 14:51
Депутати пропонують обмежити максимальний розмір ставки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати пропонують обмежити максимальний розмір ставки за споживчими кредитами.
Додано: Чет 11 лип, 2019 14:51
180% в год - это 0,28% в день. Такого даже в ломбардах под залог сейчас нет. Ну что ж, будем посмотреть.
P.S.: кстати, номер законопроекта 10434. а не 10 343 (привет работникам пера и клавиатуры).
Додано: Чет 11 лип, 2019 15:06
Re: Депутати пропонують обмежити максимальний розмір ставки.
Привет, дерегуляция.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Чет 11 лип, 2019 16:38
вы сложные считаете, что ли? у меня путем нехитрой арифметики в уме получается 0.49%
Савченко Шарий Так!
Додано: Чет 11 лип, 2019 21:20
Нет, это не привет дерегуляции. Это привет здравому смыслу и разумной регуляции. Первоочередная задача правительства и Рады - это защита населения своей страны.
Поэтому все верно, сверхприбыли (да ещё какие!), необходимо ограничить законодательно.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:15
"Для займов от года – максимум 60% годовых" - очень смешно, он европейские банки відаю такие кредиті под 100+ %, а они хотят небанковские ограничить.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:05
Re: Депутати пропонують обмежити максимальний розмір ставки.
Не поймешь здешнюю публику, была статья про ШвидкоГроши:
все кричали, ай-ай, бешеные проценты.
Сейчас статья про то, что хотят ограничить аппетиты этих мошенников, все кричат "ай-ай, дерегуляция"
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:30
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:16
Re: Депутати пропонують обмежити максимальний розмір ставки.
и снова, не мудрствуя лукаво, идут проторенной дорожкой русских
после этого удивляются, чего у нас много общего
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