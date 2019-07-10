Розкішний відпочинок з Mastercard Platinum

З 1 липня по 31 липня розігруються ваучери на 3 ночі в готелі Esperanza Resort&SPA (в Литві) та в Mirotel Resort&SPA (в Трускавці) на Mastercard Більше Black. Поєднайте вишуканий відпочинок та оздоровлення під фаховим наглядом у кращих готелях!
Крім того, в каталозі для всіх учасників Mastercard Більше Black доступні інші пропозиції від готелів з гарантованими знижками:
Знижка 10% на відпочинок та оздоровлення в Chenot Palace Gabala у Азербайджані. Пропозиція діє до 31 грудня 2019 року.
Знижка 15% на проживання в готелі Excelsior Hotel Gallia в Мілані. Пропозиція діє до 31 грудня 2019 року.
Знижка 10% на номери в Mirotel Resort&Spa у Трускавці. Пропозиція діє до 31 грудня 2019 року.
Деталі — за посиланням: bilshe.mastercard.ua