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з Mastercard Platinum

Розкішний відпочинок з Mastercard Platinum
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:16

Розкішний відпочинок з Mastercard Platinum

Для держателів платіжних карток Mastercard Platinum від Індустріалбанку, які зареєстровані на Mastercard Більше Black, є можливість виграти розкішний відпочинок, обмінявши 10 балів на участь у розіграші! Обмінюйте преміальні бали та беріть участь у розіграші ваучерів на відпочинок у найбільш ексклюзивних SPA-центрах України та Балтії.

З 1 липня по 31 липня розігруються ваучери на 3 ночі в готелі Esperanza Resort&SPA (в Литві) та в Mirotel Resort&SPA (в Трускавці) на Mastercard Більше Black. Поєднайте вишуканий відпочинок та оздоровлення під фаховим наглядом у кращих готелях!

Крім того, в каталозі для всіх учасників Mastercard Більше Black доступні інші пропозиції від готелів з гарантованими знижками:

Знижка 10% на відпочинок та оздоровлення в Chenot Palace Gabala у Азербайджані. Пропозиція діє до 31 грудня 2019 року.
Знижка 15% на проживання в готелі Excelsior Hotel Gallia в Мілані. Пропозиція діє до 31 грудня 2019 року.
Знижка 10% на номери в Mirotel Resort&Spa у Трускавці. Пропозиція діє до 31 грудня 2019 року.
Деталі — за посиланням: bilshe.mastercard.ua

https://industrialbank.ua/ua/news/rozki ... trialbanku
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