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Інвестиції в нерухомість: як
заробити, купивши квартиру...

Інвестиції в нерухомість: як заробити, купивши квартиру...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:38

Інвестиції в нерухомість: як заробити, купивши квартиру...

Пропонуємо до обговорення:
Щорічно в Києві купується значна кількість квартир ще на початковому етапі будівництва.

Дивися повний текст Інвестиції в нерухомість: як заробити, купивши квартиру на початкових етапах будівництва.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:38

Исключительно в качестве наглядного примера :)
vanuan
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 11:52

не идут продажи в Гринвилле )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:26

Заказная рекламная статья.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:39

Это не новость. И раньше все знали об этом. Было бы за что купить!
tanuwalaw
 
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