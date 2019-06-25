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Інвестиції в нерухомість: як заробити, купивши квартиру...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лип, 2019 16:38
Пропонуємо до обговорення:
Щорічно в Києві купується значна кількість квартир ще на початковому етапі будівництва.
Дивися повний текст Інвестиції в нерухомість: як заробити, купивши квартиру на початкових етапах будівництва
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R2
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Додано: Чет 11 лип, 2019 16:38
Исключительно в качестве наглядного примера :)
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vanuan
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Додано: Суб 13 лип, 2019 11:52
не идут продажи в Гринвилле )
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Додано: Пон 15 лип, 2019 13:26
Заказная рекламная статья.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 13:39
Это не новость. И раньше все знали об этом. Было бы за что купить!
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tanuwalaw
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:59
Джинса. Причём низкого пошиба...
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zsasha111
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