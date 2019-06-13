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Порт «Південний» та кільцеву
дорогу навколо Києва...

Порт «Південний» та кільцеву дорогу навколо Києва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:42

Порт «Південний» та кільцеву дорогу навколо Києва...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури планує передати в управління приватним компаніям (концесію) морський порт «Південний», залізнично-промисловий комплекс порту «Чорноморськ» та кільцеву дорогу навколо Києва.

Дивися повний текст Порт «Південний» та кільцеву дорогу навколо Києва передадуть у концесію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:42

Нормуль! .Одеяла и бусы дадут? Или это еще в счет печенек?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:02

Простите за глупый вопрос - а где кольцевая дорога вокруг Киева?
sergeyduzhov
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:36

sergeyduzhov \
Извините, наш русский коллега, который писал новость перепутал с МКАДом.

:shock: :twisted:
ciuafm
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