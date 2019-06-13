|
|
|
Порт «Південний» та кільцеву дорогу навколо Києва...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:42
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури планує передати в управління приватним компаніям (концесію) морський порт «Південний», залізнично-промисловий комплекс порту «Чорноморськ» та кільцеву дорогу навколо Києва.
Дивися повний текст Порт «Південний» та кільцеву дорогу навколо Києва передадуть у концесію
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89742
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:42
Нормуль! .Одеяла и бусы дадут? Или это еще в счет печенек?
-
vitali_kalinin
-
-
- Повідомлень: 391
- З нами з: 24.11.16
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 лип, 2019 18:02
Простите за глупый вопрос - а где кольцевая дорога вокруг Киева?
-
sergeyduzhov
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 24.12.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|