В уряді визнають, що прожитковий мінімум майже вдвічі менший від необхідного рівня.
Дивися повний текст Стало відомо, на скільки занижений прожитковий мінімум в Україні.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 17:54
Стало відомо, на скільки занижений прожитковий мінімум в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, на скільки занижений прожитковий мінімум в Україні.
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:54
Признают, но увеличивают не выплаты социально незащищённым, а себе ЗП
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