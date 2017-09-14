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Стало відомо, на скільки занижений
прожитковий мінімум в...

Стало відомо, на скільки занижений прожитковий мінімум в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:54

Стало відомо, на скільки занижений прожитковий мінімум в...

Пропонуємо до обговорення:
В уряді визнають, що прожитковий мінімум майже вдвічі менший від необхідного рівня.

Дивися повний текст Стало відомо, на скільки занижений прожитковий мінімум в Україні.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:54

Признают, но увеличивают не выплаты социально незащищённым, а себе ЗП
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