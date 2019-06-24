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"Укрпошта" може припинити
доставку пенсій з 1 січня

"Укрпошта" може припинити доставку пенсій з 1 січня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:54

"Укрпошта" може припинити доставку пенсій з 1 січня

Пропонуємо до обговорення:
Про це він пише на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст \"Укрпошта\" може припинити доставку пенсій з 1 січня.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:54

Не знаю где и как но мое мнение что Укрпочта это просто полный отстой...когда приходит тело укропочтовское и тупо высыпает в подъезде квитанции по оплате на весь дом.... когда отправляешь в свой дом уведомления о сборе жильцов рекомендованным письмом с доставкой по 15 грн /штука и видишь как из более чем 150+ уведомлений НИ ОДНО не пришло...а все они лежат в отделении и маразматичная начальницы говорит - а пусть они сами придут.. это пипец просто какой то. ..когда с Алиэкспресса приходит посылка и ты видишь по трек номеру что она уже в отделении почти месяц лежит и эти недоумки просто не могут про нее сообщить.. .. дно, вернее днище все что могу сказать про эту контору.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:26

Напишите Смелянскому в фейсбук
BankirS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:10

ціна монополії. І так все в ціій країні-електрика, газ, вода, тепло, ліки.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:13

  Джон написав:когда отправляешь в свой дом уведомления о сборе жильцов рекомендованным письмом с доставкой по 15 грн /штука и видишь как из более чем 150+ уведомлений НИ ОДНО не пришло...а все они лежат в отделении и маразматичная начальницы говорит - а пусть они сами придут..

Так всегда было с заказными письмами. Это обычные письма в почтовые ящики (или мимо них) бросают. Заказные нужно в течение месяца получить в почтовом отделении под роспись в журнале выдачи.
phantom_systems
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