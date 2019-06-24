Про це він пише на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст \"Укрпошта\" може припинити доставку пенсій з 1 січня.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лип, 2019 19:54
"Укрпошта" може припинити доставку пенсій з 1 січня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрпошта\" може припинити доставку пенсій з 1 січня.
Додано: Чет 11 лип, 2019 19:54
Не знаю где и как но мое мнение что Укрпочта это просто полный отстой...когда приходит тело укропочтовское и тупо высыпает в подъезде квитанции по оплате на весь дом.... когда отправляешь в свой дом уведомления о сборе жильцов рекомендованным письмом с доставкой по 15 грн /штука и видишь как из более чем 150+ уведомлений НИ ОДНО не пришло...а все они лежат в отделении и маразматичная начальницы говорит - а пусть они сами придут.. это пипец просто какой то. ..когда с Алиэкспресса приходит посылка и ты видишь по трек номеру что она уже в отделении почти месяц лежит и эти недоумки просто не могут про нее сообщить.. .. дно, вернее днище все что могу сказать про эту контору.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:10
ціна монополії. І так все в ціій країні-електрика, газ, вода, тепло, ліки.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:13
Так всегда было с заказными письмами. Это обычные письма в почтовые ящики (или мимо них) бросают. Заказные нужно в течение месяца получить в почтовом отделении под роспись в журнале выдачи.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:28
Доставкой пенсий должно заниматься Государство, а через кого это оно будет делать не имеет значения.
Хотя согласен - развал в стране полный, уже даже почта работает не везде.
О каких 4G и 5G может идти речь.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:06
Джон, 100% это отвратительно налажена работа внутри отделения.
Письмо приносить не должны но уведомление о нем - должны.
Узнайте причину и пожалуйтесь, сначала начальнику отделения на почтальона а потом и на нач отделения на горячую линию.
У меня за много лет - никаких проблем. Получено куча посылок. Меня знают в лицо - приятно.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:37
Так государство и пытается это делать, хоть как-то... Вот только проблема в том, что никто даром это не будет делать, а это стоит немаленьких денег, которых даже на сами пенсии нет!!! Выручает, как всегда, печатный станок. А пока нагибают Укрпочту...
Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:41
|