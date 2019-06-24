"Укрпошта" може припинити доставку пенсій з 1 січня

Додано: Чет 11 лип, 2019 19:54

Не знаю где и как но мое мнение что Укрпочта это просто полный отстой...когда приходит тело укропочтовское и тупо высыпает в подъезде квитанции по оплате на весь дом.... когда отправляешь в свой дом уведомления о сборе жильцов рекомендованным письмом с доставкой по 15 грн /штука и видишь как из более чем 150+ уведомлений НИ ОДНО не пришло...а все они лежат в отделении и маразматичная начальницы говорит - а пусть они сами придут.. это пипец просто какой то. ..когда с Алиэкспресса приходит посылка и ты видишь по трек номеру что она уже в отделении почти месяц лежит и эти недоумки просто не могут про нее сообщить.. .. дно, вернее днище все что могу сказать про эту контору.