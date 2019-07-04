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"Укрпошта" може припинити
доставку пенсій з 1 січня

"Укрпошта" може припинити доставку пенсій з 1 січня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:15

  alex7gk написав:"Компания имеет 11 тысяч стационарных и мобильных пунктов почтовой связи, в которых работает 30 почтальонов."
- всего 30 почтальонов на всю Украину?

30 тысяч
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