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У Києві виділять 144 мільйони
гривень на ремонт вулиці...

У Києві виділять 144 мільйони гривень на ремонт вулиці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:33

У Києві виділять 144 мільйони гривень на ремонт вулиці...

Пропонуємо до обговорення:
На Пушкінській з'являться 52 велопарковки та велодоріжки з асфальтобетону на тротуарі і проїжджій частині.

Дивися повний текст У Києві виділять 144 мільйони гривень на ремонт вулиці Пушкінської.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:33

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