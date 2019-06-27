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У Києві виділять 144 мільйони гривень на ремонт вулиці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лип, 2019 20:33
Пропонуємо до обговорення:
На Пушкінській з'являться 52 велопарковки та велодоріжки з асфальтобетону на тротуарі і проїжджій частині.
Дивися повний текст У Києві виділять 144 мільйони гривень на ремонт вулиці Пушкінської
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Додано: Чет 11 лип, 2019 20:33
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Додано: Чет 11 лип, 2019 21:29
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