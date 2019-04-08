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Експерти розповіли про нововведення для тих, хто бажає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лип, 2019 20:45
Пропонуємо до обговорення:
Як нова вимога позначиться на пересічних українцях?
Дивися повний текст Експерти розповіли про нововведення для тих, хто бажає взяти кредит
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