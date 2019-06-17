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Volkswagen припинив виробництво культової моделі Beetle
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Додано: Чет 11 лип, 2019 21:04
Пропонуємо до обговорення:
Німецький автовиробник Volkswagen сьогодні, 10 липня, офіційно припинив провадження своєї культової моделі Volkswagen Beetle через 81 рік після виходу найпершої версії.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 21:04
Жаль. Культовые вещи нужно выпускать
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