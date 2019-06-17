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Volkswagen припинив виробництво
культової моделі Beetle

Volkswagen припинив виробництво культової моделі Beetle
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:04

Volkswagen припинив виробництво культової моделі Beetle

Пропонуємо до обговорення:
Німецький автовиробник Volkswagen сьогодні, 10 липня, офіційно припинив провадження своєї культової моделі Volkswagen Beetle через 81 рік після виходу найпершої версії.

Дивися повний текст Volkswagen припинив виробництво культової моделі Beetle.
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Жаль. Культовые вещи нужно выпускать
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 01:24

Re: Volkswagen припинив виробництво культової моделі Beetle

Жук много раз переживал свою реинкарнацию. Ждем очередное перерождение в электро версии.
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