Німецький автовиробник Volkswagen сьогодні, 10 липня, офіційно припинив провадження своєї культової моделі Volkswagen Beetle через 81 рік після виходу найпершої версії.
Дивися повний текст Volkswagen припинив виробництво культової моделі Beetle.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 21:04
Volkswagen припинив виробництво культової моделі Beetle
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Дивися повний текст Volkswagen припинив виробництво культової моделі Beetle.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 01:24
Re: Volkswagen припинив виробництво культової моделі Beetle
Жук много раз переживал свою реинкарнацию. Ждем очередное перерождение в электро версии.
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