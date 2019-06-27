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Франція вводить податок
для технологічних гігантів

Франція вводить податок для технологічних гігантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:32

Франція вводить податок для технологічних гігантів

Пропонуємо до обговорення:
Під новий податок можуть потрапити близько 30 великих компаній, таких як Google, Amazon, Facebook і Apple.

Дивися повний текст Франція вводить податок для технологічних гігантів.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:32

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