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Франція вводить податок для технологічних гігантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лип, 2019 21:32
Пропонуємо до обговорення:
Під новий податок можуть потрапити близько 30 великих компаній, таких як Google, Amazon, Facebook і Apple.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 21:32
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