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В Україні запрацювала послуга
реєстрації ТОВ у онлайн-режимі

В Україні запрацювала послуга реєстрації ТОВ у онлайн-режимі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:33

В Україні запрацювала послуга реєстрації ТОВ у онлайн-режимі

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

Дивися повний текст В Україні запрацювала послуга реєстрації ТОВ у онлайн-режимі.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:34

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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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