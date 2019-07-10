З 2000 року по нинішній середній розмір призначених місячних пенсій пенсіонерів зріс.
Дивися повний текст З 2000 року розмір пенсії в Україні зріс у 30 разів.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 21:50
З 2000 року розмір пенсії в Україні зріс у 30 разів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 2000 року розмір пенсії в Україні зріс у 30 разів.
Додано: Чет 11 лип, 2019 21:50
"Пенсия для лиц с большим производственным стажем составит не менее 2000 грн." - и когда же произойдёт это чудо?
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