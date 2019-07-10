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З 2000 року розмір пенсії
в Україні зріс у 30 разів

З 2000 року розмір пенсії в Україні зріс у 30 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:50

З 2000 року розмір пенсії в Україні зріс у 30 разів

Пропонуємо до обговорення:
З 2000 року по нинішній середній розмір призначених місячних пенсій пенсіонерів зріс.

Дивися повний текст З 2000 року розмір пенсії в Україні зріс у 30 разів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:50

"Пенсия для лиц с большим производственным стажем составит не менее 2000 грн." - и когда же произойдёт это чудо?
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:11

Re: З 2000 року розмір пенсії в Україні зріс у 30 разів

Статистика свідчить про життя в Україні Достатньо добре.....а в дійсності коли шла на пенсію в 2011 році & долар 8 гривень... 3200 гривень це & 400 Доларів.....Зараз 26 гривень .... порахуйте це 120& Доларів Добре вийшло в рази жебраками Ми стали ... А за Великий стаж отримала 14 гривень в липні цього року підвищення пенсії ЗНУЩАННЯ над нами....
kat_kochubei
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