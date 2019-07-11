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З 2000 року розмір пенсії
в Україні зріс у 30 разів

З 2000 року розмір пенсії в Україні зріс у 30 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:50

З 2000 року розмір пенсії в Україні зріс у 30 разів

Пропонуємо до обговорення:
З 2000 року по нинішній середній розмір призначених місячних пенсій пенсіонерів зріс.

Дивися повний текст З 2000 року розмір пенсії в Україні зріс у 30 разів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:50

"Пенсия для лиц с большим производственным стажем составит не менее 2000 грн." - и когда же произойдёт это чудо?
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:11

Re: З 2000 року розмір пенсії в Україні зріс у 30 разів

Статистика свідчить про життя в Україні Достатньо добре.....а в дійсності коли шла на пенсію в 2011 році & долар 8 гривень... 3200 гривень це & 400 Доларів.....Зараз 26 гривень .... порахуйте це 120& Доларів Добре вийшло в рази жебраками Ми стали ... А за Великий стаж отримала 14 гривень в липні цього року підвищення пенсії ЗНУЩАННЯ над нами....
kat_kochubei
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:25

Таким образом автор хочет сказать что приблизительно 50 $ пенсии (1500 грн) которую получают миллионы подняли в 30 раз и в 2000 г получали 1,5 $?
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:23

blueiceua
ни в коем случае не оправдывая наше правительство и пенсионную систему, но привязывать пенсионные выплаты к долларовому эквиваленту - эту что-то похоже на "бабушка, почему укроп подорожал? так доллар же вырос".
округление бакса к 30 - тоже такое себе.
понятно, что это всё мелочи, и посыл ваш ясен, и он в принципе правильный. но зачем цифрами манипулировать?
Winstrolll
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:57

  Cler написав:"Пенсия для лиц с большим производственным стажем составит не менее 2000 грн." - и когда же произойдёт это чудо?


Уже произошло.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:49

  Giroi написав:
  Cler написав:"Пенсия для лиц с большим производственным стажем составит не менее 2000 грн." - и когда же произойдёт это чудо?

Уже произошло.

очевидно 40 лет стажа это ещё не достаточно много, так как по прежнему меньше 2000 грн... :mrgreen:
Cler
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