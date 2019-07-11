З 2000 року по нинішній середній розмір призначених місячних пенсій пенсіонерів зріс.
Дивися повний текст З 2000 року розмір пенсії в Україні зріс у 30 разів.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 21:50
З 2000 року розмір пенсії в Україні зріс у 30 разів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 2000 року розмір пенсії в Україні зріс у 30 разів.
Додано: Чет 11 лип, 2019 21:50
"Пенсия для лиц с большим производственным стажем составит не менее 2000 грн." - и когда же произойдёт это чудо?
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:11
Re: З 2000 року розмір пенсії в Україні зріс у 30 разів
Статистика свідчить про життя в Україні Достатньо добре.....а в дійсності коли шла на пенсію в 2011 році & долар 8 гривень... 3200 гривень це & 400 Доларів.....Зараз 26 гривень .... порахуйте це 120& Доларів Добре вийшло в рази жебраками Ми стали ... А за Великий стаж отримала 14 гривень в липні цього року підвищення пенсії ЗНУЩАННЯ над нами....
Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:25
Таким образом автор хочет сказать что приблизительно 50 $ пенсии (1500 грн) которую получают миллионы подняли в 30 раз и в 2000 г получали 1,5 $?
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:23
blueiceua
ни в коем случае не оправдывая наше правительство и пенсионную систему, но привязывать пенсионные выплаты к долларовому эквиваленту - эту что-то похоже на "бабушка, почему укроп подорожал? так доллар же вырос".
округление бакса к 30 - тоже такое себе.
понятно, что это всё мелочи, и посыл ваш ясен, и он в принципе правильный. но зачем цифрами манипулировать?
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:57
Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:49
Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:05
У тебя есть доступ к порталу пфу и там установлена пенсия 1564 грн на июль?
Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:13
мои родители получают пенсию после 20-го, так что интрига продлится не долго, но их знакомые получающие пенсию 5-го уже отчитались, что добавили всего 70 грн. и общая сумма не то что меньше 2000 грн., но и пока до 1800 не дотянула...
Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:26
Re: З 2000 року розмір пенсії в Україні зріс у 30 разів
А что мешает зарегистрироваться на ПФУ (или зарегистрировать родителей, как я это сделал со своими) и знать наперед сколько получишь?
Я тоже не верил в 2000, так как аккурат перед выходом новостей о повышении до 2000 сделали перерасчет и назначили 1564 грн. Но 27/06 снова сделали перерасчет и теперь пенсия назначена 2000, хоть еще не выплачивали, но нет смысла не верить.
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