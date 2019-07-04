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Підвищення зарплати вчителям і вихователям: хто отримає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:09
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Прем'єр-міністрів України Володимир Гройсман під час засідання уряду.
Дивися повний текст Підвищення зарплати вчителям і вихователям: хто отримає і скільки
.
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R2
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Додано: Чет 11 лип, 2019 22:10
Добавили би ще зарплату людям ,які працюють важко
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innakolisetska18rt
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Джон