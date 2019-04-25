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Ухвалено закон, що запроваджує
відповідальність за...

Ухвалено закон, що запроваджує відповідальність за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 07:25

Ухвалено закон, що запроваджує відповідальність за...

Пропонуємо до обговорення:
За цей закон проголосували 233 депутати.

Дивися повний текст Ухвалено закон, що запроваджує відповідальність за парковку на місцях для електрокарів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 07:25

Мне понравилась "справка" от Финанса:
"Штрафы за парковку в Украине:...
... С 1 июля 2019 года в Киеве действуют парковочные талоны нового образца."

Без комментариев!
Radon
 
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