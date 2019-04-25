За цей закон проголосували 233 депутати.
Дивися повний текст Ухвалено закон, що запроваджує відповідальність за парковку на місцях для електрокарів.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 07:25
Ухвалено закон, що запроваджує відповідальність за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ухвалено закон, що запроваджує відповідальність за парковку на місцях для електрокарів.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 07:25
Мне понравилась "справка" от Финанса:
"Штрафы за парковку в Украине:...
... С 1 июля 2019 года в Киеве действуют парковочные талоны нового образца."
Без комментариев!
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