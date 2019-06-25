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Витрати держбюджету на суди з Коломойським щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лип, 2019 07:49
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції України 3 липня уклало угоду з британською юридичною фірмою Latham & Watkins (London) Llp про надання юридичних послуг на $4,82 млн.
Дивися повний текст Витрати держбюджету на суди з Коломойським щодо \"Укрнафти\" досягли $24 мільйонів
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 07:49
таксі по Києву коштує $70 за подорож однієї людини
Це що за таксі таке?
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