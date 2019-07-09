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Компанія-"прокладка"
заробила десятки мільйонів на...

Компанія-"прокладка" заробила десятки мільйонів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:09

Компанія-"прокладка" заробила десятки мільйонів на...

Пропонуємо до обговорення:
Розробник онлайн-системи продажу квитків - фірма Уніт - стала "прокладкою" між Укрзалізницею і клієнтами при купівлі квитків через Інтернет.

Дивися повний текст Компанія-\"прокладка\" заробила десятки мільйонів на залізничних квитках - УЗ.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:11

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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