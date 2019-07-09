Розробник онлайн-системи продажу квитків - фірма Уніт - стала "прокладкою" між Укрзалізницею і клієнтами при купівлі квитків через Інтернет.
Дивися повний текст Компанія-\"прокладка\" заробила десятки мільйонів на залізничних квитках - УЗ.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:09
Компанія-"прокладка" заробила десятки мільйонів на...
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Дивися повний текст Компанія-\"прокладка\" заробила десятки мільйонів на залізничних квитках - УЗ.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:11
Типичный украинский "успешный стартап"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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