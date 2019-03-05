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На електрокари будуть
встановлювати зелені номери

На електрокари будуть встановлювати зелені номери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:15

На електрокари будуть встановлювати зелені номери

Пропонуємо до обговорення:
За прийняття відповідного Закону проголосували 233 народні депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:15

За чей счет? Наклейки мало будет или она дешево стоит?
p_a_l
 
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Номер стоит копейки. Его цена стоит раз окупится за счёт бесплатной парковки. Да и вообще, не хочешь, не меняй номер, плати за парковку.
2046006
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:18

Самый актуальный закон которыйй принял 8 й созыв. Ну прям никак без него.
blueiceua
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