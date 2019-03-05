За прийняття відповідного Закону проголосували 233 народні депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.
Дивися повний текст На електрокари будуть встановлювати зелені номери.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:15
На електрокари будуть встановлювати зелені номери
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На електрокари будуть встановлювати зелені номери.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:56
Номер стоит копейки. Его цена стоит раз окупится за счёт бесплатной парковки. Да и вообще, не хочешь, не меняй номер, плати за парковку.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:18
Самый актуальный закон которыйй принял 8 й созыв. Ну прям никак без него.
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