RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Монако стала першою країною в
світі, повністю покритою 5G

Монако стала першою країною в світі, повністю покритою 5G
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:15

Монако стала першою країною в світі, повністю покритою 5G

Пропонуємо до обговорення:
Устаткування мережі розроблено та встановлено китайською компанією Huawei.

Дивися повний текст Монако стала першою країною в світі, повністю покритою 5G.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89754
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:15

Люди уже пользуются 5G пока у нас издают непонятные указы о 4G
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 376
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: titanik і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У світі назвали переваги української валюти
R2 » П'ят 05 лип, 2019 08:54
8 545
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лип, 2019 08:34
jeugen
Скільки заплатимо за проїзд першою платною дорогою в Україні 1, 2, 3
R2 » Сер 26 чер, 2019 15:40
21 1104
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 17:07
EKO
Побудовано перше в світі сховище енергії в каменях
R2 » Вів 18 чер, 2019 05:46
3 283
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 чер, 2019 07:59
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7009)
12.07.2019 10:15
Рынок ОВГЗ (934)
12.07.2019 09:46
Беларусь (510)
12.07.2019 09:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.