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Монако стала першою країною в світі, повністю покритою 5G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:15
Пропонуємо до обговорення:
Устаткування мережі розроблено та встановлено китайською компанією Huawei.
Дивися повний текст Монако стала першою країною в світі, повністю покритою 5G
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:15
Люди уже пользуются 5G пока у нас издают непонятные указы о 4G
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